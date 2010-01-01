Аренда с водителем автобусов и микроавтобусов

Трансфер, перевозка пассажиров, туристические, экскурсионные и дргуие программы

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Раскажите нам немного о вашей поездке и мы предложим вам выгодные условия. Мы также рады предложить нашим постоянным клиентам скидки.

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Наша транспортная компания имеет многолетний опыт работы на рынке пассажирских перевозок! Если Вы арендуете автобус у Нас, мы гарантируем безопасную и комфортабельную поездку по Москве и за ее пределами.

ООО «Кальвадос» предлагает автобусы и микроавтобусы с водителем для перевозки групп при трансферах (аэропорт – гостиница – аэропорт/вокзал – гостиница – вокзал), на встречах и проводах гостей, корпоративных мероприятиях, экскурсиях, свадьбах.

Также мы предоставляем автобусы в аренду для регулярной перевозки сотрудников до офиса предприятия и обратно.

Доступные цены на автобусы

Приятные поездки в комфортабельных автобусах

При аренде автобусов на долгосрочной основе (постоянное обслуживание организаций, автоперевозка сотрудников на работу и с работы) предоставляются большие скидки, которые оговариваются отдельно.

Стоимость автобуса на свадьбу: от 1200 руб/час.
Минимальный заказ 8 (6+2) часов

Автобус King Long

Количество мест:47
Минимальный заказ:
4 часа работы + 2 часа подъезд
Цена от:
1200 руб/час
Заказать King Long

Автобус Higer

Количество мест:51
Минимальный заказ:
4 часа работы + 2 часа подъезд
Цена от:
1400 руб/час
Заказать Higer

Автобус Neoplan 516

Количество мест:45
Минимальный заказ:
4 часа работы + 2 часа подъезд
Цена от:
1200 руб/час
Заказать Neoplan 516
Доступные цены на микроавтобусы

Комфортабельные и функциональные микроавтобусы

При аренде микроавтобусов на долгосрочной основе (постоянное обслуживание организаций, автоперевозка сотрудников на работу и с работы) предоставляются большие скидки, которые оговариваются отдельно.

Стоимость микроавтобуса Sprinter: от 800 руб/час.
Минимальный заказ 8 (6+2) часов

Микроавтобус Sprinter 515

Количество мест:20 + 1 для гида
Минимальный заказ:
4 часа работы + 1 час подъезд
Цена от:
900 руб/час
Заказать Sprinter 515

Микроавтобус Sprinter VIP

Количество мест:9
Минимальный заказ:
4 часа работы + 1 час подъезд
Цена от:
800 руб/час
Заказать Sprinter VIP

Микроавтобус Sprinter 20

Количество мест:20
Минимальный заказ:
4 часа работы + 1 час подъезд
Цена от:
900 руб/час
Заказать Sprinter 20

Доступные цены

Нас выбирают за разумные цены и систему скидок для постоянных клиентов.

Нужно поменять маршрут? Легко!

Быстрое и без дополнительных трат с вашей стороны внесение изменений маршрута при необходимости, даже если вы ранее уже сделали заказ.

Безопасность

Гарантируем безопасную поездку. Новая техника, квалиффицированные водители.

Наша цель – сделать вашу поездку максимально приятной и комфортабельной, поэтому в наших автобусах всегда чисто и уютно.

Автобусы немецкой марки Neoplan (вошедшая в 2010 году состав группы MAN) являются мировыми лидерами по уровню комфорта и надежности, отвечают всем современным требованиям по перевозке пассажиров (имеют четыре «звезды» за удобство перевозки).

Вся техника в нашем парке находятся в отличном состоянии. В автобусе всегда можно воспользоваться микрофоном, кондиционером, холодильником, музыкальной системой, телевизором и туалетом.

Многие клиенты транспортной компании "Автотурс" становятся постоянными. Мы готовы сотрудничать на постоянной основе и предлагаем специальные условия для постоянных клиентов: скидки, работа без предоплаты и т.д. Среди наших постоянных клиентов – дошкольные учреждения и средние школы, институты, туристические агентства, посольства, спортивные и общественные организации и звезды шоу-бизнеса. Мы работаем с посольствами Филиппин, Турции, Таиланда, ООО Торговый дом Ника, Российским производителем ювелирных наручных часов «Ника», Научно-Техническим Центром Им. А. Люльки, Центром Экологических Путешествий "Зеленая Сеть", "Этномиром" и многими другими.

«Автотурс» предлагает аренду автобусов и микроавтобусов по оптимальным ценам в Москве, Московской области и за ее пределами. Минимальный заказ автобуса по времени составляет 4 часа плюс 2 часа на подачу автобуса (для микроавтобуса 4 часа плюс 2 часа).

При взаимном соглашении о заказе автобусов заполняется заявка и договор об аренде, предоставляется лицензия и все прочие необходимые документы по индивидуальному требованию.

Лучший способ получения точной информации по Вашему индивидуальному случаю - это звонок нашим менеджерам напрямую, по телефону: (916) 547-0707. Каждая заявка индивидуальна и мы с радостью обсудим все нюансы и выберем самый оптимальный вариант по стоимости.

Наш e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Телефон: (916) 547-0707

Адрес: ул. Полярная 35 Б (ст. м. Медведково)

Мы предлагаем услуги размещения туристических групп в гостиницах, в.ч. гостинице «Измайлово», услуги гида, экскурсовода, организации экскурсий по достопримечательностям столицы и т.д. Организацию перевозок иностранных групп без русскоговорящего гида возьмет на себя Наш сотрудник, отлично говорящий на английском языке.

Желаем Вам удачных поездок!

Экскурсия в Этномир

Всего за один день, проведенный на этой необычной территории, вы получите столько знаний и практических навыков, что уже в следующие выходные, прихватив с собой родных и друзей, вновь отправитесь в этот мир. Из столицы до Этнопарка – рукой подать: он расположен всего в 90 км от Москвы. К месту назначения – в деревню Петрово Калужской области, доставит комфортабельный автобус компании Автотурс

Отзывы наших клиентов

ОКБ им А. Люльки

ОКБ им А. Люльки выражает благодарность за многолетнее плодотворное сотрудничество. За 15 лет совместной работы мы с вами посетили много интересных мест, не только Подмосковье, но и Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях...
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ООО "Диалог Культур"

Компания ООО "Диалог Культур" выражает компании ООО "Кальвадос" искреннюю благодарность за плодотворное сотрудничество. Благодарим Вас за помощь в решении вопросов, касающееся пассажирских перевозок, за профессиональное решение сложных нестандартных вопросов в данной отрасли…
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ООО "Уральские Пельмени Продакшн"

Компания ООО "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ ПРОДАКШН" выражает благодарность коллективу транспортной компании ООО "КАЛЬВАДОС" за многолетнее сотрудничество в области транспортно-логистических услуг. Пятилетний опыт работы с компанией ООО "КАЛЬВАДОС" позволяет заверить, что сотрудники организации отличаются чётким выполнением условий договора, высоким профессионализмом...
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