Наша цель – сделать вашу поездку максимально приятной и комфортабельной, поэтому в наших автобусах всегда чисто и уютно.

Автобусы немецкой марки Neoplan (вошедшая в 2010 году состав группы MAN) являются мировыми лидерами по уровню комфорта и надежности, отвечают всем современным требованиям по перевозке пассажиров (имеют четыре «звезды» за удобство перевозки).

Вся техника в нашем парке находятся в отличном состоянии. В автобусе всегда можно воспользоваться микрофоном, кондиционером, холодильником, музыкальной системой, телевизором и туалетом.

Многие клиенты транспортной компании "Автотурс" становятся постоянными. Мы готовы сотрудничать на постоянной основе и предлагаем специальные условия для постоянных клиентов: скидки, работа без предоплаты и т.д. Среди наших постоянных клиентов – дошкольные учреждения и средние школы, институты, туристические агентства, посольства, спортивные и общественные организации и звезды шоу-бизнеса. Мы работаем с посольствами Филиппин, Турции, Таиланда, ООО Торговый дом Ника, Российским производителем ювелирных наручных часов «Ника», Научно-Техническим Центром Им. А. Люльки, Центром Экологических Путешествий "Зеленая Сеть", "Этномиром" и многими другими.

«Автотурс» предлагает аренду автобусов и микроавтобусов по оптимальным ценам в Москве, Московской области и за ее пределами. Минимальный заказ автобуса по времени составляет 4 часа плюс 2 часа на подачу автобуса (для микроавтобуса 4 часа плюс 2 часа).

При взаимном соглашении о заказе автобусов заполняется заявка и договор об аренде, предоставляется лицензия и все прочие необходимые документы по индивидуальному требованию.

Лучший способ получения точной информации по Вашему индивидуальному случаю - это звонок нашим менеджерам напрямую, по телефону: (916) 547-0707. Каждая заявка индивидуальна и мы с радостью обсудим все нюансы и выберем самый оптимальный вариант по стоимости.

Наш e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Телефон: (916) 547-0707

Адрес: ул. Полярная 35 Б (ст. м. Медведково)

Мы предлагаем услуги размещения туристических групп в гостиницах, в.ч. гостинице «Измайлово», услуги гида, экскурсовода, организации экскурсий по достопримечательностям столицы и т.д. Организацию перевозок иностранных групп без русскоговорящего гида возьмет на себя Наш сотрудник, отлично говорящий на английском языке.

Желаем Вам удачных поездок!

Экскурсия в Этномир

Всего за один день, проведенный на этой необычной территории, вы получите столько знаний и практических навыков, что уже в следующие выходные, прихватив с собой родных и друзей, вновь отправитесь в этот мир. Из столицы до Этнопарка – рукой подать: он расположен всего в 90 км от Москвы. К месту назначения – в деревню Петрово Калужской области, доставит комфортабельный автобус компании Автотурс